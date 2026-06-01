Fruits de Mer Party à la Guinguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne dimanche 14 juin 2026.

Fourques-sur-Garonne

Fruits de Mer Party à la Guinguette du Coussoulat

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fruits de Mer Party à la Guinguette du Coussoulat

Fruits de Mer Party à la Guinguette du Coussoulat

Uniquement sur réservation. .

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24 lafermecoussoulat@gmail.com

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English : Fruits de Mer Party à la Guinguette du Coussoulat

Fruits de Mer Party at the Guinguette du Coussoulat

L’événement Fruits de Mer Party à la Guinguette du Coussoulat Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne