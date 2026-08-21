Fruits farfelus et graines rigolotes, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Fruits farfelus et graines rigolotes Mercredi 7 octobre, 14h00 Jardin Botanique de Genève

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Des fruits juteux, des fruits croquants, des rouges ou des verts… Des graines minuscules, des graines géantes, certaines qui s’accrochent, d’autres qui s’envolent… la diversité des fruits et des graines est gigantesque ! Nous découvrirons toutes ces formes et ces façons de voyager avec la grainière du Jardin Botanique, avant de fabriquer un bricolage à emporter à la maison.

Dans le cadre des Ateliers verts du Jardin Botanique de Genève, les mercredis après-midi, les enfants sont conviés à partager notre passion pour le monde végétal et fongique, de façon ludique et didactique. Enquêtes thématiques, découvertes sensorielles, explorations botaniques et bien d’autres activités sont au programme. Les collections vivantes du Jardin Botanique sont le théâtre de ces ateliers proposés par les médiateurs et médiatrices, les jardinières et jardiniers et les scientifiques du Jardin Botanique en collaboration avec les bénévoles de l’Uni3, Université des seniors de Genève.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.unige.ch/uni3/divers/ateliers-verts-jardin-botanique »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/linstitution/actualites/nos-ateliers-verts-sont-retour »}, {« link »: « https://www.unige.ch/uni3/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Découvre la diversité des fruits et graines et comment ils font voyager les plantes

Jardin Botanique de Genève