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FUGACES Mixt, salle Super Nantes

mardi 24 novembre 2026 · Mixt, salle Super · Nantes

FUGACES Mixt, salle Super Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Mixt, salle Super
Adresse
49 rue du Coudray, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 20:00 – 21:00
Gratuit : non   

Du quartier gitan de Barcelone à Hollywood, l’iconique Carmen Amaya a révolutionné le flamenco. Aina Alegre convoque l’esprit de cette bailaora pour composer une danse nerveuse, traversée par son fantôme et son énergie fulgurante, toujours contagieuse. Son zapateado radical et son refus des assignations de genre ont fait de Carmen Amaya une figure majeure du flamenco du 20e siècle, qui a pourtant tardé à bénéficier d’une juste reconnaissance mondiale. Elle est, pour Aina Alegre, une force à réactiver. Les sept interprètes laissent surgir les frappes de pieds, torsions de la colonne, bras pliés, bustes projetés. La danse martèle, accélère, attaque, portée par une musique aux rythmes percussifs et traversée par les éclats du cuivre. Nourrie d’archives et d’imaginaire, la chorégraphe invente un frottement de langages entre rituel contemporain et flamenco déconstruit, d’où fusent le désir, la lutte et la joie partagée.

Mixt, salle Super Nantes 44000
https://mixt.fr/fugaces-24112026-1900


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