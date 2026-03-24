Fune Festival 4ème édition

87000 Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

La quatrième édition du Fune Festival est de retour dans la cité limougeaude, au cœur de l’été.

L’idée, venue d’un groupement hétéroclite d’artistes limougeauds, est de faire la fête dans la rue, de créer un endroit de trouvaille et de retrouvaille pour tout le monde.

Sous l’égide de la Géante, bête fabuleuse de l’événement, vous pourrez découvrir de nombreuses animations gratuites tout au long de ce weekend ; exposition, théâtres de rue, concerts, performances et déambulations.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

87000 Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 85 66 28 festivallefune@gmail.com

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English : Fune Festival 4ème édition

L’événement Fune Festival 4ème édition Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole