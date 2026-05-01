Fußballfest Salle de l’Harmonie Mâlain
Fußballfest Salle de l’Harmonie Mâlain dimanche 10 mai 2026.
Mâlain
Fußballfest
Salle de l’Harmonie 4, rue de l’église Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 12:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Pour aider à financer la participation de 3 équipes jeunes à un tournoi de foot à Munich du 23 au 25 mai, l’UFCO vous propose une après-midi festive.
Venez déguster quelques spécialités de cette contrée et vous essayez au Fingerhakeln !
A partir de midi, buvette et restauration. Au choix, sur place
Bratwurst Kartoffelsalat et choux confit aux épices assiette (10 €)
– Dessert Apfelkuchen (2 €)
– Spezi (2 €)
– Pils 50 cl (4 €)
A 15h Concours de Fingerhakeln venez avec votre meilleur doigt ! .
Salle de l’Harmonie 4, rue de l’église Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 80 47 79 raphael_galley@yahoo.fr
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English : Fußballfest
L’événement Fußballfest Mâlain a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Ouche et Montagne
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