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Fußballfest Salle de l’Harmonie Mâlain

Fußballfest Salle de l’Harmonie Mâlain dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle de l'Harmonie

Adresse : 4, rue de l'église

Ville : 21410 Mâlain

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâlain

Fußballfest

Salle de l’Harmonie 4, rue de l’église Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 12:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Pour aider à financer la participation de 3 équipes jeunes à un tournoi de foot à Munich du 23 au 25 mai, l’UFCO vous propose une après-midi festive.

Venez déguster quelques spécialités de cette contrée et vous essayez au Fingerhakeln !

A partir de midi, buvette et restauration. Au choix, sur place

Bratwurst Kartoffelsalat et choux confit aux épices assiette (10 €)
– Dessert Apfelkuchen (2 €)
– Spezi (2 €)
– Pils 50 cl (4 €)

A 15h Concours de Fingerhakeln venez avec votre meilleur doigt !   .

Salle de l’Harmonie 4, rue de l’église Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 80 47 79  raphael_galley@yahoo.fr

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English : Fußballfest

L’événement Fußballfest Mâlain a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Ouche et Montagne

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