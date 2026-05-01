Fußballfest Salle de l’Harmonie Mâlain

Mâlain

Fußballfest

Salle de l’Harmonie 4, rue de l’église Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Pour aider à financer la participation de 3 équipes jeunes à un tournoi de foot à Munich du 23 au 25 mai, l’UFCO vous propose une après-midi festive.

Venez déguster quelques spécialités de cette contrée et vous essayez au Fingerhakeln !

A partir de midi, buvette et restauration. Au choix, sur place

Bratwurst Kartoffelsalat et choux confit aux épices assiette (10 €)

– Dessert Apfelkuchen (2 €)

– Spezi (2 €)

– Pils 50 cl (4 €)

A 15h Concours de Fingerhakeln venez avec votre meilleur doigt ! .

Salle de l’Harmonie 4, rue de l’église Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 80 47 79 raphael_galley@yahoo.fr

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English : Fußballfest

L’événement Fußballfest Mâlain a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Ouche et Montagne