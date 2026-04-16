Concert Medium Trio Mâlain
Concert Medium Trio Mâlain vendredi 8 mai 2026.
Mâlain
Concert Medium Trio
28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez vous laisser envouter par les sonorités douces et veloutées du Médium Trio .
Les 3 instruments à sons graves, ALTO, VIOLONCELLE ET CLARINETTE BASSE vont vous transporter dans une atmosphère toute en équilibre et poésie.
Les sons émis à basses fréquences sont bénéfiques pour notre santé, ils vous feront le plus grand bien.
Des classiques, écrits à l’origine pour cette tessiture (trios de Haydn) ou re-visités pour intriguer l’oreille (Follia de Vivaldi) .
28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
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English : Concert Medium Trio
L’événement Concert Medium Trio Mâlain a été mis à jour le 2026-04-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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