Mâlain

Concert Medium Trio

28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez vous laisser envouter par les sonorités douces et veloutées du Médium Trio .

Les 3 instruments à sons graves, ALTO, VIOLONCELLE ET CLARINETTE BASSE vont vous transporter dans une atmosphère toute en équilibre et poésie.

Les sons émis à basses fréquences sont bénéfiques pour notre santé, ils vous feront le plus grand bien.

Des classiques, écrits à l’origine pour cette tessiture (trios de Haydn) ou re-visités pour intriguer l’oreille (Follia de Vivaldi) .

28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

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English : Concert Medium Trio

L’événement Concert Medium Trio Mâlain a été mis à jour le 2026-04-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)