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Concert Medium Trio Mâlain

Concert Medium Trio Mâlain vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 28 Rue de la Gare

Ville : 21410 Mâlain

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mâlain

Concert Medium Trio

28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez vous laisser envouter par les sonorités douces et veloutées du Médium Trio .
Les 3 instruments à sons graves, ALTO, VIOLONCELLE ET CLARINETTE BASSE vont vous transporter dans une atmosphère toute en équilibre et poésie.
Les sons émis à basses fréquences sont bénéfiques pour notre santé, ils vous feront le plus grand bien.
Des classiques, écrits à l’origine pour cette tessiture (trios de Haydn) ou re-visités pour intriguer l’oreille (Follia de Vivaldi)   .

28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   chauffe-savates@listes.risomes.org

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English : Concert Medium Trio

L’événement Concert Medium Trio Mâlain a été mis à jour le 2026-04-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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