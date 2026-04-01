Rando pique-nique Départ de la Salle des fêtes de Mâlain Mâlain

Mâlain

Rando pique-nique

Départ de la Salle des fêtes de Mâlain 2 Rue de Sercey Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril, l’association de parents d’élèves La Trousse qui l’Ouche organise 2 randonnées (petit ou grand circuit) avec possibilité de réserver votre assiette pique-nique, confectionné par les producteurs bio de Mâlain!

Départs échelonnés entre 9h et 10h, depuis la salle des fêtes de Mâlain.

Réservation et renseignements à latroussequilouche@mailo.com .

Départ de la Salle des fêtes de Mâlain 2 Rue de Sercey Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté latroussequilouche@mailo.com

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English : Rando pique-nique

L’événement Rando pique-nique Mâlain a été mis à jour le 2026-04-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)