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Rando pique-nique Départ de la Salle des fêtes de Mâlain Mâlain

Rando pique-nique Départ de la Salle des fêtes de Mâlain Mâlain

Rando pique-nique Départ de la Salle des fêtes de Mâlain Mâlain dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Départ de la Salle des fêtes de Mâlain

Adresse : 2 Rue de Sercey

Ville : 21410 Mâlain

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 10 Autres Tarifs

Mâlain

Rando pique-nique

Départ de la Salle des fêtes de Mâlain 2 Rue de Sercey Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Dimanche 26 avril, l’association de parents d’élèves La Trousse qui l’Ouche organise 2 randonnées (petit ou grand circuit) avec possibilité de réserver votre assiette pique-nique, confectionné par les producteurs bio de Mâlain!
Départs échelonnés entre 9h et 10h, depuis la salle des fêtes de Mâlain.
Réservation et renseignements à latroussequilouche@mailo.com   .

Départ de la Salle des fêtes de Mâlain 2 Rue de Sercey Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   latroussequilouche@mailo.com

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English : Rando pique-nique

L’événement Rando pique-nique Mâlain a été mis à jour le 2026-04-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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