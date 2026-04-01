Rando pique-nique Départ de la Salle des fêtes de Mâlain Mâlain
Rando pique-nique Départ de la Salle des fêtes de Mâlain Mâlain dimanche 26 avril 2026.
Mâlain
Rando pique-nique
Départ de la Salle des fêtes de Mâlain 2 Rue de Sercey Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril, l’association de parents d’élèves La Trousse qui l’Ouche organise 2 randonnées (petit ou grand circuit) avec possibilité de réserver votre assiette pique-nique, confectionné par les producteurs bio de Mâlain!
Départs échelonnés entre 9h et 10h, depuis la salle des fêtes de Mâlain.
Réservation et renseignements à latroussequilouche@mailo.com .
Départ de la Salle des fêtes de Mâlain 2 Rue de Sercey Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté latroussequilouche@mailo.com
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English : Rando pique-nique
L’événement Rando pique-nique Mâlain a été mis à jour le 2026-04-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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