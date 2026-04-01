Match d’improvisation Mâlain
Match d’improvisation Mâlain samedi 25 avril 2026.
Mâlain
Match d’improvisation
Salle polyvalente .21 Rue de Sercey Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
A l’invitation du Foyer Socio Educatif du Collège de Sombernon Les mous du Clou (Blaisy-Bas) affrontent les Tontons Fernandes ( Dijon) en un rude et joyeux match d’improvisation. .
Salle polyvalente .21 Rue de Sercey Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Match d’improvisation
L’événement Match d’improvisation Mâlain a été mis à jour le 2026-04-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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