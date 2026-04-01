Mâlain

Match d’improvisation

Salle polyvalente .21 Rue de Sercey Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

A l’invitation du Foyer Socio Educatif du Collège de Sombernon Les mous du Clou (Blaisy-Bas) affrontent les Tontons Fernandes ( Dijon) en un rude et joyeux match d’improvisation. .

Salle polyvalente .21 Rue de Sercey Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Match d’improvisation

L’événement Match d’improvisation Mâlain a été mis à jour le 2026-04-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)