Fusées à eau ! Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre
Fusées à eau ! Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre mardi 7 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Fusées à eau !
Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Une bouteille en plastique, une pompe à vélo, un peu de carton, un peu d’eau et quelques coups de ciseaux, et hop, votre fusée est prête à décoller!… C’est un atelier qui attirera avant tout les enfants mais qui plaira aussi aux parents!… Gratuit pour les adultes accompagnateurs. .
Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39
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English :
L’événement Fusées à eau ! Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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