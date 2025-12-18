Fusées , Jeanne Candel – la vie brève Théâtre de l’Aquarium Paris

Deux hommes, Kyril et Boris, sont perdus dans le cosmos. L’un sombre dans sa mélancolie, l’autre jouit de sa puissance. Une femme, restée sur terre, communique avec eux en vidéo-conférence. Cette passeuse se fait tour à tour la voix des scientifiques, d’adolescents passionnés de la vie dans l’espace et raconte le monde qui s’émiette. Boris en pleure quand Kyril s’en moque. Plus l’un est fort, plus l’autre est faible et plus on rit !

Ces aventures galactiques, inspirées du film d’Andrej Ujica (1995), Out of the Present, se déploient autour du duo comique aux gestes « héroïques » ou « amoindris » diamétralement opposés. Les mélodies de Schütz, Bach, Tom Waits ou Schumann gravitent sur les notes d’un piano arrangé, d’une cithare convoquant la musique des astres.

La metteuse en scène Jeanne Candel et l’équipage de Fusées opèrent un jeu malicieux avec notre imagination : mimer les technologies de pointe, rejouer la conquête de l’espace avec les outils artisanaux du théâtre et de la musique. La scène devient alors le parfait espace pour faire advenir des éclats d’humanité et de beauté avec les moyens du bord. Un poème concret et jubilatoire pour conjurer les ténèbres.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Juliette Sainlaud, chargée de l’accueil des publics et des artistes (juliette@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

L’histoire de l’univers dans le plus petit théâtre du monde, deux hommes abandonnés dans le cosmos, une troupe d’acteurs cabossée, un piano en apesanteur, pendant ce temps sur terre les bêtes sauvages continuent leur vie de bêtes sauvages et essaient de comprendre quelque chose.

Du mercredi 28 janvier 2026 au dimanche 22 février 2026 :

dimanche

de 15h00 à 15h55

samedi

de 18h00 à 18h55

mercredi

de 19h30 à 20h25

mercredi

de 14h30 à 15h25

Fermé du lundi 09 février 2026 au dimanche 15 février 2026

payant

De 5€ à 22€

Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-22T16:55:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T14:30:00+02:00_2026-01-28T15:25:00+02:00;2026-01-28T19:30:00+02:00_2026-01-28T20:25:00+02:00;2026-01-31T18:00:00+02:00_2026-01-31T18:55:00+02:00;2026-02-01T15:00:00+02:00_2026-02-01T15:55:00+02:00;2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T15:25:00+02:00;2026-02-04T19:30:00+02:00_2026-02-04T20:25:00+02:00;2026-02-07T18:00:00+02:00_2026-02-07T18:55:00+02:00;2026-02-08T15:00:00+02:00_2026-02-08T15:55:00+02:00;2026-02-18T14:30:00+02:00_2026-02-18T15:25:00+02:00;2026-02-18T19:30:00+02:00_2026-02-18T20:25:00+02:00;2026-02-21T18:00:00+02:00_2026-02-21T18:55:00+02:00;2026-02-22T15:00:00+02:00_2026-02-22T15:55:00+02:00

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 La CartoucherieParis

https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-2026/fusees-jeanne-candel-la-vie-breve +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/



