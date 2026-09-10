Fusées, Mixt, salle Nova, Nantes

Informations pratiques

Fusées 22 et 23 octobre Mixt, salle Nova Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T15:55:00+02:00

Fin : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T15:55:00+02:00

C’est l’histoire hilarante de deux hommes perdus dans le cosmos : l’un sombre, l’autre jubile, l’un est positif, l’autre négatif et entre eux, c’est électrique ! Avec un mini-théâtre, un piano et des clowns improvisateurs, Jeanne Candel nous offre un délirant voyage musical dans l’espace et le temps.

Tout là-haut, Boris pleure à voir la Terre s’émietter. Kyril s’en moque, il fanfaronne sa toute-puissance. Une femme tente de jeter un pont entre les mondes. Dans leur petit théâtre « amoché », les trois acteur·ices font ce qu’ils peuvent avec leur fusée, la danse des planètes et la symphonie des sphères. Sans effets spéciaux technologiques, avec quelques trucs et pas mal de bêtises, ils nous entraînent dans leur aventure galactique et nous font rire aux éclats . Pour la première fois, Jeanne Candel — artiste associée à Mixt, adresse son théâtre des jubilations aux enfants.

En coréalisation avec Angers Nantes Opéra, dans le cadre du festival OP’ en famille (22 au 28 octobre à Nantes)

Mixt, salle Nova 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/fusees-22102026-1300 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/fusees-22102026-1700 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/fusees-23102026-1300 »}]

Jeanne Candel – la vie brève Théâtre