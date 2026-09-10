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FUSION, Théâtre La Ruche, Nantes

vendredi 27 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

FUSION, Théâtre La Ruche, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 rue Félibien
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

FUSION 27 et 28 novembre Théâtre La Ruche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00

Un laboratoire de rencontre entre l’accordéon et la danse.
Une performance sonore et corporelle entre le compositeur et interprète Pamphile et la danseuse et chorégraphe Louise Danza Nantes. Une exploration ambitieuse aux frontières de ces deux univers. Fusion vous propose un voyage sonore et visuel à travers des musiques originales dans un mélange de jazz, d’électro, de tango (à cinq temps), de classique…
Un duo d’authenticité et d’émotion pour mettre en valeur l’accordéon comme vous ne l’avez jamais entendu.

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lesinstinctifs44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/34450/fusion »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/novembre2026 »}]
Une performance sonore et corporelle entre le compositeur et interprète Pamphile et la danseuse et chorégraphe Louise Danza Nantes. Concert dansé musique

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