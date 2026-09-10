FUSION, Théâtre La Ruche, Nantes
vendredi 27 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
FUSION 27 et 28 novembre Théâtre La Ruche Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
Un laboratoire de rencontre entre l’accordéon et la danse.
Une performance sonore et corporelle entre le compositeur et interprète Pamphile et la danseuse et chorégraphe Louise Danza Nantes. Une exploration ambitieuse aux frontières de ces deux univers. Fusion vous propose un voyage sonore et visuel à travers des musiques originales dans un mélange de jazz, d’électro, de tango (à cinq temps), de classique…
Un duo d’authenticité et d’émotion pour mettre en valeur l’accordéon comme vous ne l’avez jamais entendu.
Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lesinstinctifs44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/34450/fusion »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/novembre2026 »}]
Une performance sonore et corporelle entre le compositeur et interprète Pamphile et la danseuse et chorégraphe Louise Danza Nantes. Concert dansé musique
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