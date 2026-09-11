FUSION Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tout public

Un laboratoire de rencontre entre l’accordéon et la danse.Une performance sonore et corporelle entre le compositeur et interprète Pamphile et la danseuse et chorégraphe Louise Danza Nantes. Une exploration ambitieuse aux frontières de ces deux univers. Fusion vous propose un voyage sonore et visuel à travers des musiques originales dans un mélange de jazz, d’électro, de tango (à cinq temps), de classique…Un duo d’authenticité et d’émotion pour mettre en valeur l’accordéon comme vous ne l’avez jamais entendu.

Théâtre La Ruche Nantes 44000

https://www.laruchenantes.fr/novembre2026



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