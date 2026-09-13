Fusion, une exposition d’Aldo Locatelli, Usine Kugler, Genève

Informations pratiques

Fusion, une exposition d’Aldo Locatelli 16 – 27 septembre Usine Kugler

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Peintures à l’huile, techniques mixtes, paysages, dessins à l’encre, assemblages floraux sous plexiglas ou encore objets détournés dialoguent au sein de l’exposition. Chaque œuvre possède son propre langage, tout en s’inscrivant dans une recherche cohérente où la matière, la couleur, le geste et l’observation occupent une place essentielle.

Artiste de longue date installé à Kugler, Aldo Locatelli travaille sans s’imposer de frontières entre les disciplines. Il expérimente, associe des matériaux inattendus, revient sur ses compositions et laisse chaque idée trouver sa forme. Cette liberté nourrit une œuvre vivante, en constante évolution, où l’abstraction côtoie parfois la figuration et où les éléments naturels rencontrent la peinture.

Fusion propose ainsi un parcours à travers plusieurs décennies de création, révélant une pratique guidée avant tout par la curiosité, l’expérimentation et le plaisir de faire dialoguer les techniques.

Stéphanie Prizreni, commissaire d’exposition

***

Né en Belgique, Aldo Locatelli vit et travaille à Genève depuis de nombreuses années. Artiste autodidacte, il développe depuis plus d’un demi-siècle une pratique artistique particulièrement diversifiée, mêlant peinture, dessin, techniques mixtes, sculpture, assemblages et création de mobilier.

Installé depuis de nombreuses années à Kugler, il poursuit un travail fondé sur l’expérimentation et le renouvellement permanent. Refusant de se limiter à une seule écriture plastique, il explore librement les possibilités offertes par les matériaux, les formes et les couleurs. Son travail fait dialoguer abstraction, observation du monde vivant et recherche de nouvelles associations, donnant naissance à des œuvres où se rencontrent spontanéité, sensibilité et maîtrise du geste.

« Je suis comme la musique jazz, j’improvise. » Aldo Locatelli

Exposition du 16 au 27 septembre 2026

Dans le cadre de la Geneva Art Week

Vernissage mercredi 16 septembre dès 18h

Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h

Finissage dimanche 27 septembre dès 17h

Usine Kugler Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève Genève 1235 http://www.usinekugler.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/usine-kugler/

Avec Fusion, Aldo Locatelli présente un ensemble d’œuvres qui témoigne de la richesse et de la diversité de sa pratique artistique.

DR