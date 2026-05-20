Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Place de la gare Royan
Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Place de la gare Royan vendredi 5 juin 2026.
Royan
Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1
Place de la gare Gymnase Landry Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
SAR Futsal Royan vs AJ Aulnay Futsal
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Place de la gare Gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sarfutsal@outlook.com
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English :
SAR Futsal Royan vs AJ Aulnay Futsal
L’événement Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan
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