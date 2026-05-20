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Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Place de la gare Royan

Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Place de la gare Royan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place de la gare

Adresse : Gymnase Landry

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Royan

Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1

Place de la gare Gymnase Landry Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

SAR Futsal Royan vs AJ Aulnay Futsal
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Place de la gare Gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   sarfutsal@outlook.com

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English :

SAR Futsal Royan vs AJ Aulnay Futsal

L’événement Futsal finale des playoffs du championnat départemental D1 Royan a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Royan

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