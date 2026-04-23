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Spectacle Les enchaînés Centre Socioculturel Royan

Spectacle Les enchaînés Centre Socioculturel Royan mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Centre Socioculturel

Adresse : 66 bd de la Marne

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Royan

Spectacle Les enchaînés

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22

Cycle 4 13/16 ans
Le monde est devenu plat et rectangulaire, c’est une télécommande
pour voir le monde dans la télévision.
  .

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 67 09 36 

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English :

Cycle 4 13/16 years
The world has become flat and rectangular, it?s a remote control
to see the world on TV.

L’événement Spectacle Les enchaînés Royan a été mis à jour le 2026-04-23 par Mairie de Royan

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