Corneilla-de-Conflent

FUZION

Corneilla-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Spectacle Fusion le 8 mai aux grottes des Canalettes, mêlant lumière, son et poésie. Sessions à 18h, 19h et 20h, suivies d’un after-show. Visite des grottes incluse. Petite restauration et buvette sur place.

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Corneilla-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Fusion show on May 8 at the Canalettes caves, combining light, sound and poetry. Sessions at 6pm, 7pm and 8pm, followed by an after-show. Cave tour included. Snacks and refreshments on site.

L’événement FUZION Corneilla-de-Conflent a été mis à jour le 2026-04-21 par OTI CONFLENT CANIGO