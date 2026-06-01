FUZZ, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble

FUZZ Samedi 4 juillet, 21h00 Brasserie L’Aérodrome Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Yeah ! On revient mettre le feu à la Brasserie de l’aérodrome pour une soirée hyper chaude ! On fêtera ensemble la FETE AMERICAINE en revisitant les standards du Blues et du Rock Américain des années 50 à 90 !

Brasserie L’Aérodrome 33 Rue Robert Esnault-Pelterie 78117 Toussus-le-Noble Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France

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