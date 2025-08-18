Gabarit pour gravure laser SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Gabarit pour gravure laser
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-19 17:00:00
fin : 2026-02-19 19:00:00
2026-02-19
Le gabarit de gravure laser pour la personnalisation d’une série d’objets
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Laser engraving template for personalizing a series of objects
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Die Schablone für die Lasergravur zur Personalisierung einer Reihe von Objekten
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Il modello di incisione laser per personalizzare una serie di oggetti
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
La plantilla de grabado láser para personalizar una serie de objetos
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
L’événement Gabarit pour gravure laser Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65