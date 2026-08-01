Gabilolo et le cadeau disparu Trégrom
vendredi 14 août 2026 · Trégrom
Informations pratiques
Trégrom
Gabilolo et le cadeau disparu
Trégrom Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Comédie de Catherine Degay.
Gabilolo vient de faire les grands magasins. Epuisé, il s’assoupit sur un banc en attendant l’autobus. A son réveil, le cadeau qu’il avait acheté pour l’anniversaire de sa petite sœur Malolotte a disparu ! Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que c’est une de ses 6 sœurs qui a volé le cadeau… La fée Rosse ? La Fée Nomène ? La fée Gnante ? ou d’autres ?
Les enfants participeront, et aideront Gabilolo à résoudre cet énigme. .
Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98
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English :
L’événement Gabilolo et le cadeau disparu Trégrom a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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