Informations pratiques

Trégrom

Gabilolo et le cadeau disparu

Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Comédie de Catherine Degay.

Gabilolo vient de faire les grands magasins. Epuisé, il s’assoupit sur un banc en attendant l’autobus. A son réveil, le cadeau qu’il avait acheté pour l’anniversaire de sa petite sœur Malolotte a disparu ! Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que c’est une de ses 6 sœurs qui a volé le cadeau… La fée Rosse ? La Fée Nomène ? La fée Gnante ? ou d’autres ?

Les enfants participeront, et aideront Gabilolo à résoudre cet énigme. .

Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

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English :

L’événement Gabilolo et le cadeau disparu Trégrom a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose