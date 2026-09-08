Informations pratiques

Troyes

Gadianm

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 21:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Gadianm, c’est bien plus qu’un simple groupe c’est une rencontre musicale entre deux mondes créoles, portée depuis Lille par une énergie profondément authentique. Né autour de la chanteuse Cécile Cuvelier et la claviériste Flo Vincenot le projet s’appuie sur des compositions originales qui racontent un parcours d’exil, d’identité et de transformation personnelle, inspiré par une vie entre leurs iles natales et la métropole.



Musicalement, le groupe construit un son hybride et vibrant, décrit comme du Kréol Groove , où les rythmes traditionnels du Maloya réunionnais et du Gwo ka guadeloupéen rencontrent la soul, le jazz et des influences plus urbaines.

Leur force, c’est cette capacité à faire dialoguer héritage et modernité, avec une musique à la fois ancrée dans les racines et tournée vers aujourd’hui.



Sur scène comme en studio, Gadianm développe un univers sincère et habité, porté par cinq musiciens et plusieurs projets marquants un premier EP Nouvo Fanm (2020), puis l’album Kréol (2023), véritable exploration de leur identité artistique. Le groupe continue d’évoluer avec un son world plus épuré, groove et un peu urbain, annonçant une nouvelle étape dans son parcours avec son dernier EP Kartié batar (2026).



Gadianm incarne une musique vivante, métissée et engagée, qui relie les territoires, les cultures et les expériences humaines dans un même souffle. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Gadianm Troyes a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne