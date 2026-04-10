Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes La Loco Quimperlé
Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes La Loco Quimperlé dimanche 9 août 2026.
Quimperlé
Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Chanteur de bistrot à la gouaille populaire.
C’est un cocktail qui se boit sans soif !
Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.
GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui,
entre la chanson d’hier,
un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.
Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,
un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et
une gorgée des petits riens du quotidien !!! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes
L’événement Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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