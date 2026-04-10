Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes La Loco Quimperlé

Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes La Loco Quimperlé dimanche 9 août 2026.

Lieu : La Loco

Adresse : 33 Boulevard de la Gare

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Quimperlé

Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Chanteur de bistrot à la gouaille populaire.
C’est un cocktail qui se boit sans soif !

Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.
GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui,
entre la chanson d’hier,
un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.

Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,
un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et
une gorgée des petits riens du quotidien !!!   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes

L’événement Gaëtan HENRION (chanson festive) Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)