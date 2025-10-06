DUB DYNASTY ONDUBGROUND – LA LAITERIE Strasbourg

DUB DYNASTY ONDUBGROUND Début : 2026-10-03 à 21:30. Tarif : – euros.

Dub Bass Music Reggae Electro & MoreOuverture des portes: 21h30 / début: 22h00DUB DYNASTY aka ALPHA STEPPA x ALPHA & OMEGA Feat. RAS TINNY ONDUBGROUND ASHKABAD BAKÛ Dub Dynasty c’est avant tout une histoire de famille, c’est l’alliance de la nouvelle et de l’ancienne génération du dub Uk autour de productions communes. D’un côté un membre fondateur d’Alpha & Omega, formation historique du dub d’outre-manche, et de l’autre Ben Alpha connu pour ses multiples sorties sous le nom de Alpha Steppa. Dub Dynasty c’est live qui fait se télescoper le dub stepper des années 90 et des influences plus contemporaines. C’est un son qui lie les origines du dub Uk à la fougue de la nouvelle génération et qui s’inscrit pleinement dans la continuité de l’œuvre d’Alpha & Omega. Sur scène ou en soundsystem, la famille présente le meilleur de ses quatre albums avec une énergie aussi positive que contagieuse. Vivre un live de Dub Dynasty, c’est voyager au cœur même de l’histoire du Dub Uk et découvrir certaines de ses plus exaltantes orientations futures. Pour cette session, ils seront accompagnés de Ras Tinny, un artiste ayant à la fois la casquette de chanteur et de selecta. Sa musique autant que ses textes sont le reflet de sa vocation et des enseignements tirés de ses aïeux.Depuis 2004, Ondubground explore un univers musical mêlant dub, musiques électroniques et sonorités ethniques. Derrière ce projet, on retrouve deux frères, Olo et Art-X, qui incarnent la deuxième génération du Dub Électro français. En plus de leurs propres productions, ils ont créé le label ODGPROD, devenu au fil des années une plateforme incontournable pour la diffusion du dub et de ses nouvelles influences. Grâce à cette initiative, de nombreux artistes peuvent partager leur musique librement avec le public. Avec une approche à la fois moderne et ancrée dans la tradition du sound-system, Ondubground continue de faire évoluer le dub en le croisant avec d’autres styles et en le rendant accessible à un large public.Originaires d’Avignon, Bast et Rodj mêlent avec précision leurs multiples influences pour créer un univers des plus explosif. Tantôt stepper dub, tantôt trap ou downtempo, flirtant même avec la techno ou la trance, Ashkabad embarque tout autant les amateurs de sound system que ceux de l’électro dans un voyage musical brûlant. Sur scène, embarquez avec un machiniste féru de rythmes endiablés et un chanteur aux mélodies aussi furieuses que soignées. Une chose est sûre : leur énergie débordante fera bondir les plus réfractaires ! Depuis une douzaine d’années et après plus de 300 concerts à travers l’Europe, trois albums et huit EP, le duo Ashkabad apporte à la culture dub une énergie et un éclectisme qui dépasse les frontières.Bakû tisse son univers entre deux réalités. Naviguant entre rêves et cauchemars, l’artiste-productrice façonne un monde qui lui ressemble : profond, éthéré, sombre et à la frontière des genres. Elle crée des compositions électroniques éclectiques et riches en textures, empreintes de multiples influences. Plongeant souvent dans une atmosphère lourde, pesante, sombre et dystopique, sesproductions oscillent entre le dub, la techno, la drum and bass, le hip-hop et l’ambient. Reconnue pour créer la surprise, elle jongle avec les styles pour proposer des live-sets dynamiques et uniques à chaque apparition.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67