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GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes

GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Bellangerais
Adresse
5bis, rue du Morbihan
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

GAFAM, les géants du web Vendredi 11 septembre, 15h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T15:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T15:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
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