GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

GAFAM, les géants du web Vendredi 11 septembre, 15h30 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T15:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T15:30:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.

Adultes & ados.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Rencontres et réflexions autour du numérique numérique

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