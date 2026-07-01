Gagnez 4×4 places pour assister à l’arrivée du Tour de France depuis la tribune Ville

Informations pratiques

C’est désormais un passage obligé pour la Grande Boucle. Le Tour de France 2026 promet une nouvelle fois un final spectaculaire dans la capitale le 26 juillet : pour la deuxième année consécutive, la dernière étape sillonnera la butte Montmartre (18e) avant de s’achever sur les Champs-Élysées (8e) ! Les coureurs s’élanceront pour 130 kilomètres entre Thoiry (Yvelines) et Paris, avec trois passages prévus dans la célèbre rue Lepic, devenue en un an un véritable symbole du cyclisme parisien.

Tour de France 2026 : parcours de la dernière étape à Paris ; Crédits : ASO

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Le parcours du Tour de France 2026 réserve de nouveau une dernière étape parisienne dans l’iconique rue Lepic (18e). Les coureurs la graviront à trois reprises avant de franchir la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées (8e). Rendez-vous le 26 juillet !

Le dimanche 26 juillet 2026

de 16h15 à 19h50

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T19:15:00+02:00

fin : 2026-07-26T22:50:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T16:15:00+02:00_2026-07-26T19:50:00+02:00



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