Gagnez des places pour la finale de la coupe de France de hockey sur glace ! Accor Arena Paris

Qui succédera aux Ducs d’Angers, sacrés en 2025 ? Réponse dimanche 1er février, à l’Accor Arena (12e) ! Là, sur la glace de la grande salle parisienne, les Brûleurs de Loups de Grenoble vont tenter de remettre la main sur le trophée. Mais, devant eux, se dressent les Dragons de Rouen, tombeurs de Chamonix au tour précédent.

Le choc s’annonce énorme : les Normands, champions de France en 2024, courent après un sacre en coupe depuis dix ans. En face, les Grenoblois, champions de France en 2025, visent une 7e couronne.

Toutes vos envies de sorties ont une newsletter dédiée en un clic !

Avis aux amateurs de glisse et de grand spectacle ! Dimanche 1er février, l’Accor Arena accueille la très attendue finale de la coupe de France de hockey sur glace. Cette année, l’affiche oppose les Brûleurs de Loups de Grenoble aux Dragons de Rouen. Une rencontre qui s’annonce enflammée et pour laquelle on fait gagner des places !

Le dimanche 01 février 2026

de 15h00 à 18h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-01T15:00:00+02:00_2026-02-01T18:00:00+02:00

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris



Afficher la carte du lieu Accor Arena et trouvez le meilleur itinéraire

