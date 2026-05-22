Gala 2026 A chaque artiste son style de danse Landos
Gala 2026 A chaque artiste son style de danse Landos vendredi 12 juin 2026.
Landos
Gala 2026 A chaque artiste son style de danse
Gymnase de Landos Landos Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Venez partager un moment hors du temps lors de ce spectacle de danse. Buvette présente sur place.
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Gymnase de Landos Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 74 11 96
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English :
Come and share a timeless moment during this dance show. Refreshment bar on site.
L’événement Gala 2026 A chaque artiste son style de danse Landos a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire