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Gala ATL Maison de quartier des Dervallières Nantes

Gala ATL Maison de quartier des Dervallières Nantes

Gala ATL Maison de quartier des Dervallières Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : Entrée gratuite.Nombre de places limité.Inscription sur https://www.helloasso.com/associations/atl-army/evenements/gala-atl

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 20:00 –
Gratuit : oui Entrée gratuite.Nombre de places limité.Inscription sur https://www.helloasso.com/associations/atl-army/evenements/gala-atl Tout public 

Gala d’ATL Army, association dédiée aux danses hip-hop et afro, qui oeuvre à la promotion de la culture urbaine. Viens au 1er gala organisé par ATL. Au programme ? Danse, chant, surprises…

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
https://www.helloasso.com/associations/atl-army/evenements/gala-atl


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