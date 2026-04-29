Gala ATL Maison de quartier des Dervallières Nantes
Gala ATL Maison de quartier des Dervallières Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 20:00 –
Gratuit : oui Entrée gratuite.Nombre de places limité.Inscription sur https://www.helloasso.com/associations/atl-army/evenements/gala-atl Tout public
Gala d’ATL Army, association dédiée aux danses hip-hop et afro, qui oeuvre à la promotion de la culture urbaine. Viens au 1er gala organisé par ATL. Au programme ? Danse, chant, surprises…
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
https://www.helloasso.com/associations/atl-army/evenements/gala-atl
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