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Gala Cabaret d’improvisation Salle des fêtes de La Brède La Brède

Gala Cabaret d’improvisation Salle des fêtes de La Brède La Brède

Gala Cabaret d’improvisation Salle des fêtes de La Brède La Brède vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes de La Brède

Adresse : 4bis Avenue Charles de Gaulle

Ville : 33650 La Brède

Département : Gironde

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Brède

Gala Cabaret d’improvisation

Salle des fêtes de La Brède 4bis Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

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Salle des fêtes de La Brède 4bis Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 73 34 52  academiedesartslabrede@gmail.com

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English : Gala Cabaret d’improvisation

L’événement Gala Cabaret d’improvisation La Brède a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme

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