Gala Cabaret d’improvisation Salle des fêtes de La Brède La Brède
Gala Cabaret d’improvisation Salle des fêtes de La Brède La Brède vendredi 12 juin 2026.
La Brède
Gala Cabaret d’improvisation
Salle des fêtes de La Brède 4bis Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les Rouges affrontent les Bleus dans un cabaret 100% impro !
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Rires, surprises et ambiance garantie
À vous de choisir votre équipe ! .
Salle des fêtes de La Brède 4bis Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 73 34 52 academiedesartslabrede@gmail.com
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English : Gala Cabaret d’improvisation
L’événement Gala Cabaret d’improvisation La Brède a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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