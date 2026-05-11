Gala Cabaret d’improvisation Salle des fêtes de La Brède La Brède

La Brède

Gala Cabaret d’improvisation

Salle des fêtes de La Brède 4bis Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les Rouges affrontent les Bleus dans un cabaret 100% impro !

Installez-vous, profitez du spectacle et de la restauration sur place.

Rires, surprises et ambiance garantie

À vous de choisir votre équipe ! .

Salle des fêtes de La Brède 4bis Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 73 34 52 academiedesartslabrede@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala Cabaret d’improvisation

L’événement Gala Cabaret d’improvisation La Brède a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme