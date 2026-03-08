Soirée ROCK’N ROLL ! Salle des fêtes de Montesquieu La Brède

Soirée ROCK’N ROLL !

Salle des fêtes de Montesquieu 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Cette année, place au live !

Ambiance électrique, énergie sur scène, surprises musicales, et une soirée qui promet de faire vibrer petits et grands

Sortez vos perfectos, robes années 50, lunettes vintage, paillettes, guitares gonflables…

On veut du style, on veut du fun, on veut du rock !

On vous attend nombreux pour célébrer la musique comme on l’aime

vivante, festive et partagée .

Salle des fêtes de Montesquieu 4 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 62 65 musicalabrede@gmail.com

