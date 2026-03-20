Gala de boxe

Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Halle des sports Verdun Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez au gala de boxe le samedi 30 mai 2026 au stade verdun à 18h00.

Informations et réservations 06 98 96 89 96 .

Halle des sports Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 96 89 96

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English :

Come to the boxing gala on Saturday, May 30, 2026 at the verdun stadium at 6pm.

L’événement Gala de boxe Pertuis a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pertuis