Gala de boxe Pertuis
Gala de boxe Pertuis samedi 30 mai 2026.
Gala de boxe
Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Halle des sports Verdun Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez au gala de boxe le samedi 30 mai 2026 au stade verdun à 18h00.
Informations et réservations 06 98 96 89 96 .
Halle des sports Verdun Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 96 89 96
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English :
Come to the boxing gala on Saturday, May 30, 2026 at the verdun stadium at 6pm.
L’événement Gala de boxe Pertuis a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pertuis