Monswiller

Gala de catch

3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

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3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 05 lezornhoff@monswiller.fr

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English :

L’événement Gala de catch Monswiller a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région