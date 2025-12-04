Gala de catch Monswiller
Gala de catch Monswiller samedi 23 mai 2026.
Monswiller
Gala de catch
3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
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3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 05 lezornhoff@monswiller.fr
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English :
L’événement Gala de catch Monswiller a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région