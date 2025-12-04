Séance d’histoires au fil des images & des mots

rue du Couvent Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 16:15:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Sur inscription. Départ devant la médiathèque

Séance d’histoires pour les 3 à 6 ans. .

rue du Couvent Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 87 92 mediatheque@monswiller.fr

English :

Registration required. Departure in front of the media library

German :

Nach vorheriger Anmeldung. Start vor der Mediathek

Italiano :

Registrazione obbligatoria. Partenza da davanti alla mediateca

Espanol :

Inscripción obligatoria. Salida frente a la mediateca

L’événement Séance d’histoires au fil des images & des mots Monswiller a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région