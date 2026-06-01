Gala de danse Kunheim
Gala de danse Kunheim samedi 20 juin 2026.
Kunheim
Gala de danse
Kunheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Cré’Art vous présente son gala de danse. Le thème du spectacle est love and dance. Une entracte est prévue pour vous permettre de vous restaurer et boire un pot. .
Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 47 98 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Gala de danse Kunheim a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Kunheim (Haut-Rhin)
- Fête de la musique, Kunheim 19 juin 2026
- La nuit des sapeurs pompiers Kunheim 27 juin 2026
- Summer party Kunheim 4 juillet 2026
- Fête des associations Kunheim 5 septembre 2026
- Randonnée pédestre Kunheim 6 septembre 2026