Kunheim

Gala de danse

Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Cré’Art vous présente son gala de danse. Le thème du spectacle est love and dance. Une entracte est prévue pour vous permettre de vous restaurer et boire un pot. .

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 47 98 98

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English :

L’événement Gala de danse Kunheim a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach