Gala de danse Moana Nui A Viva Danses polynésiennes salle des fêtes Écrouves

Écrouves

Gala de danse Moana Nui A Viva Danses polynésiennes

salle des fêtes 149 Rue du Chanoine Rousselot Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Envie de soleil et d’évasion ? Moana nui a hiva vous donne rendez-vous pour célébrer la culture polynésienne lors de leur gala de fin d’année Ha’ahua te tumu (Retour aux sources)

Venez vivre une soirée avec un spectacle de danse envoûtante et finir avec un orchestre animé par Raromatai Feeling.

Embiance chaleureuse et dépaysement garantis !

Au programme

– spectacle de danse

– tombola surprise

– animation musical et soirée dansante

– buvette et bar sur place

Attention, les places sont limitées, alors réservez vite pour ne pas manquez cet événement unique (par téléphone, en message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail).

Tarif non dineur et dineur plus de renseignement sur notre page Facebook

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager ce moment avec vous.

Mauruuru (Merci) et à très vite !Tout public

5 .

salle des fêtes 149 Rue du Chanoine Rousselot Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 17 44 00 74 associationmoananuiahiva@gmail.com

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English :

Looking for sun and escape? Moana nui a hiva invites you to celebrate Polynesian culture at their end-of-year gala Ha’ahua te tumu (Back to the roots)

Come and enjoy an evening of spellbinding dance performances, finished off with an orchestra led by Raromatai Feeling.

A warm welcome and a change of scenery guaranteed!

On the program

– dance show

– surprise tombola

– musical entertainment and dancing

– refreshment stand and bar on site

Places are limited, so book early to make sure you don’t miss this unique event (by phone, private message on our social networks or by e-mail).

Non-dining and dining rates more information on our Facebook page

We look forward to welcoming you and sharing this moment with you.

Mauruuru (Thank you) and see you soon!

L’événement Gala de danse Moana Nui A Viva Danses polynésiennes Écrouves a été mis à jour le 2026-05-15 par MT TERRES TOULOISES