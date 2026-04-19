Palavas-les-Flots

GALA DE DANSE

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Gala de danse organisé par Bailar come dance

Salle bleue

Infos 06 26 04 03 90 .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 26 04 03 90

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English :

Dance gala organized by Bailar come dance

L’événement GALA DE DANSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34