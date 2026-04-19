Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GALA DE DANSE Palavas-les-Flots

GALA DE DANSE Palavas-les-Flots samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue de l'Abbé Brocardi

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

GALA DE DANSE

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Gala de danse organisé par Bailar come dance
Salle bleue

Infos 06 26 04 03 90   .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 26 04 03 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance gala organized by Bailar come dance

L’événement GALA DE DANSE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34

À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)