Gala de danse Place Jean Jaurès Revin

Revin

Gala de danse

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Cette année, il a été choisi de mettre les femmes à l’honneur à travers la magnifique histoire des 4 filles du Dr March.Un spectacle poétique et vibrant qui vous entraînera dans un voyage mêlant danse, musique et émotions…Chaque tableau dévoilera leur force, leur beauté mais aussi leur fragilité.Alors ouvrez grand vos yeux, laissez parler vos sens et embarquez pour un voyage entre puissance, harmonie et magie.Samedi 27 juin Représentation à 19h30 Dimanche 28 juin Représentation à 14h00 Tarif unique 16€. Vente des places sur billetweb.fr à partir du 29 mai 2026.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 02 61 38 77

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English :

This year, we have chosen to honor women through the magnificent story of Dr. March’s 4 daughters.A poetic and vibrant show that will take you on a journey of dance, music and emotion… Each tableau will reveal their strength, their beauty but also their fragility.So open your eyes wide, let your senses do the talking and embark on a journey of power, harmony and magic.Saturday June 27: Performance at 7:30pm Sunday June 28: Performance at 2:00pm Single ticket price 16? Tickets on sale on ticketweb.fr from May 29, 2026.

L’événement Gala de danse Revin a été mis à jour le 2026-05-27 par Ardennes Tourisme