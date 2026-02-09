Gala de danses LALANNE-TRIE Lalanne-Trie
Gala de danses LALANNE-TRIE Lalanne-Trie samedi 6 juin 2026.
Gala de danses
LALANNE-TRIE Cinéma Le Lalano Maison de la Communica Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 Juin 20h30.
Dimanche 7 Juin 14h30.
.
LALANNE-TRIE Cinéma Le Lalano Maison de la Communica Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 60 08 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday June 6, 8:30pm.
Sunday June 7, 2:30pm.
L’événement Gala de danses Lalanne-Trie a été mis à jour le 2026-02-05 par HPTE|CDT65