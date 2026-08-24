Informations pratiques

Le Molay-Littry

Gala de théâtre Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Salle des Fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-18

fin : 2027-06-20

Date(s) :

2027-06-18

Le gala des classes de théâtre est un moment intense et très attendu.

De nombreux comédiens amateurs, de l’enfance à l’âge adulte, montent sur scène pour faire vivre des histoires pleines d’émotion, de rires et de surprises.

Le gala des classes de théâtre de l’cole de théâtre d’Isigny-Omaha Intercom est un moment intense et très attendu.

De nombreux comédiens amateurs, de l’enfance à l’âge adulte, montent sur scène pour faire vivre des histoires pleines d’émotion, de rires et de surprises. Ensemble, ils ont imaginé et écrit leur spectacle, accompagnés avec passion par leur professeure.

Ce gala représente l’aboutissement d’une belle aventure collective, mêlant imagination, complicité et travail.

Réservation GRATUITE via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

Ouverture de la réservation 1 à 2 mois avant l’événement

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Gala de théâtre Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

The drama classes’ gala is an exciting and much-anticipated event.

Many amateur actors, from children to adults, take to the stage to bring to life stories full of emotion, laughter and surprises.

L’événement Gala de théâtre Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha