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Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers

Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers

Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers samedi 27 juin 2026.

Lieu : rambervillers

Adresse : rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Gala de Twirling Bâton Samedi 27 juin, 17h00 rambervillers Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !
Buvette et restauration sur place. Tambola.
Venez applaudir les athlètes le 27 juin à partir de 17h !
Rendez-vous au COSEC Marcel Poinsot de Rambervillers

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !

Gala de fin d’année

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