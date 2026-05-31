Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers
Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers samedi 27 juin 2026.
Gala de Twirling Bâton Samedi 27 juin, 17h00 rambervillers Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !
Buvette et restauration sur place. Tambola.
Venez applaudir les athlètes le 27 juin à partir de 17h !
Rendez-vous au COSEC Marcel Poinsot de Rambervillers
rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !
Gala de fin d’année
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