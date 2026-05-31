Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers

Gala de Twirling Bâton Samedi 27 juin, 17h00 rambervillers Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !

Buvette et restauration sur place. Tambola.

Venez applaudir les athlètes le 27 juin à partir de 17h !

Rendez-vous au COSEC Marcel Poinsot de Rambervillers

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Gala de fin d’année de Twirling Bâton sur le thème du voyage !

Gala de fin d’année