Salon des collectionneurs, Maison du Peuple, Rambervillers

Salon des collectionneurs Dimanche 5 juillet, 09h00 Maison du Peuple Vosges

2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

39ème salon des collectionneurs le 5 juillet à Rambervillers !

Organisé par le groupe cartophile Rambuvetais

2€ l’entrée

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0680024511 »}]

39ème salon des collectionneurs le 5 juillet à Rambervillers !

groupe cartophile