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Salon des collectionneurs, Maison du Peuple, Rambervillers

Salon des collectionneurs, Maison du Peuple, Rambervillers

Salon des collectionneurs, Maison du Peuple, Rambervillers dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Maison du Peuple

Adresse : 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 2€

Salon des collectionneurs Dimanche 5 juillet, 09h00 Maison du Peuple Vosges

2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

39ème salon des collectionneurs le 5 juillet à Rambervillers !
Organisé par le groupe cartophile Rambuvetais
2€ l’entrée

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0680024511 »}]
39ème salon des collectionneurs le 5 juillet à Rambervillers !

groupe cartophile

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