Visite guidée de la Tour d’Anglemein, datée du XIIIe siècle, pour les collégiens, La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers

Visite guidée de la Tour d’Anglemein, datée du XIIIe siècle, pour les collégiens Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 La tour d’Anglemein et son hangar Vosges

Gratuit et en groupe jusqu’à 25 enfants avec réservation du créneau horaire choisi par les enseignants et encadrants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Journée « Levez les Yeux » destinée à recevoir les jeunes scolaires, afin de leur faire découvrir cette pépite du coeur médiéval de Rambrervillers. Dans cet endroit exceptionnel, ils pourront admirer les éléments de préservation et de mise en valeur de cette Tour du XIIIe siècle, au travers d’un parcours découverte intitulé « Sur les traces des Bâtisseurs de la Tour d’Anglemlein ».

La tour d’Anglemein et son hangar 13 rue Docteur Lardier, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 0608544008 – 0355193456 [{« type »: « phone », « value »: « 0608544008 »}, {« type »: « email », « value »: « philippehenri.leroy@upsylonexperioence.com »}] La tour d’Anglemein est la dernière tour d’angle de l’enceinte de fortification médiévale de Rambervillers, située à l’extrémité est de la cité. Érigée au XIIIe siècle (vers 1255) par l’évêque de Metz, Jacques de Lorraine, elle a servi à faire le guet jusqu’à la guerre de 1870. L’édifice a été restauré en 2005.

La tour d’Anglemein est un élément de fortification de la ville de Rambervillers, réalisé au XIIIe siècle et inscrit au titre des Monuments Historiques. Elle est mise en valeur depuis 2002.

La Grange lumineuse, ornée de majestueuses poutres en bois et servant de hangar, est située au pied de la tour Anglemein. Parking devant l’accès situé place de la légion d’honneur

Journee « Lever les Yeux » destinée à recevoir les jeunes scolaires afin de leur faire decouvrir cette pepite du coeur medieval de Rambrervillers .Dans cet endroit exceptionnel , ils pourront admirer ,…

©Philippe Henri Leroy