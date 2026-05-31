Association Sports et Loisirs Rambuvetais, Places des Promenades, Rambervillers
Association Sports et Loisirs Rambuvetais, Places des Promenades, Rambervillers dimanche 5 juillet 2026.
Association Sports et Loisirs Rambuvetais Dimanche 5 juillet, 07h00 Places des Promenades Vosges
Sur inscription pour les exposants au 06.49.81.65.17
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Venez chiner des objets en tous genres lors de la 30 ème édition du vide grenier de Rambervillers qui aura lieu au début du mois de juillet sur la Place Emile Drouel et la Place des Promenades.
Places des Promenades 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.49.81.65.17 »}]
30 ème vide-grenier à Rambervillers Vide-Grenier Rambervillers
À voir aussi à Rambervillers (Vosges)
- Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers 6 juin 2026
- Soirée Karaoké, rambervillers, Rambervillers 12 juin 2026
- Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers 15 juin 2026
- Fête de l’été, rambervillers, Rambervillers 20 juin 2026
- Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers 27 juin 2026