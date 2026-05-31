Association Sports et Loisirs Rambuvetais, Places des Promenades, Rambervillers

Association Sports et Loisirs Rambuvetais Dimanche 5 juillet, 07h00 Places des Promenades Vosges

Sur inscription pour les exposants au 06.49.81.65.17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Venez chiner des objets en tous genres lors de la 30 ème édition du vide grenier de Rambervillers qui aura lieu au début du mois de juillet sur la Place Emile Drouel et la Place des Promenades.

Places des Promenades 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.49.81.65.17 »}]

30 ème vide-grenier à Rambervillers Vide-Grenier Rambervillers