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Visite guidée de Rambervillers, rambervillers, Rambervillers

Visite guidée de Rambervillers, rambervillers, Rambervillers

Visite guidée de Rambervillers, rambervillers, Rambervillers mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : rambervillers

Adresse : rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : Gratuit

Visite guidée de Rambervillers 15 juillet et 14 août rambervillers Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T18:00:00+02:00 – 2026-08-14T19:00:00+02:00

Découvrez, au cours de cette balade guidée, le patrimoine de la ville de Rambervillers, son passé historique et ses curiosités.
RDV devant la mairie.

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Découvrez, au cours de cette balade guidée, le patrimoine de la ville de Rambervillers, son passé historique et ses curiosités.

PAH

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