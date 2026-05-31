Visite guidée de Rambervillers, rambervillers, Rambervillers
Visite guidée de Rambervillers, rambervillers, Rambervillers mercredi 15 juillet 2026.
Visite guidée de Rambervillers 15 juillet et 14 août rambervillers Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T18:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T18:00:00+02:00 – 2026-08-14T19:00:00+02:00
Découvrez, au cours de cette balade guidée, le patrimoine de la ville de Rambervillers, son passé historique et ses curiosités.
RDV devant la mairie.
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Découvrez, au cours de cette balade guidée, le patrimoine de la ville de Rambervillers, son passé historique et ses curiosités.
PAH
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