Exposition à la Tour d’Anglemein : Les Portes du Temps, La tour d’Anglemein et son hangar, Rambervillers

Exposition à la Tour d’Anglemein : Les Portes du Temps 19 et 20 septembre La tour d’Anglemein et son hangar Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de peintures » Les Portes du Temps » à la Tour d’Anglemein par Elisabeth Leblond.

Venez découvrir au pied de la Tour médiévale inscrite au titre des monuments historiques, les représentations aquarellées des Portes qui s’échelonnent au gré du temps et dans l’espace au coeur de la Ville de Rambervillers.

Vous pourrez cheminer en suivant les fils directeurs qui vous amèneront, peut-être, ou pas, à reconnaître les différents huis qui ont battu à travers le temps dans le coeur historique de la cité médiévale et Renaissance de Rambervillers.

Et qui sait, peut-être que certaines vont s’ouvrir à vos yeux !

La tour d’Anglemein et son hangar 13 rue Docteur Lardier, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 0608544008 – 0355193456 La tour d’Anglemein est la dernière tour d’angle de l’enceinte de fortification médiévale de Rambervillers, située à l’extrémité est de la cité. Érigée au XIIIe siècle (vers 1255) par l’évêque de Metz, Jacques de Lorraine, elle a servi à faire le guet jusqu’à la guerre de 1870. L’édifice a été restauré en 2005.

La tour d’Anglemein est un élément de fortification de la ville de Rambervillers, réalisé au XIIIe siècle et inscrit au titre des Monuments Historiques. Elle est mise en valeur depuis 2002.

La Grange lumineuse, ornée de majestueuses poutres en bois et servant de hangar, est située au pied de la tour Anglemein. Parking devant l’accès situé place de la légion d’honneur

Exposition de peintures » Les Portes du Temps » à la Tour d’Anglemein par Elisabeth Leblond

© Philippe Henri Leroy