Fête de l’été, rambervillers, Rambervillers

Fête de l’été Samedi 20 juin, 11h00 rambervillers Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Stands d’exposants, animation médiévale & spectacle (14h) pêche aux canards, jeux en bois…

Buvette et restauration sur place.

Rendez-vous sur le parking du personnel de l’Ehpad des Grès Flammés, 4 rue du Void Regnier à Rambervillers !

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Le samedi 20 juin, fête de l’été à l’Ehpad des Grès flammés

Les grès flammés