Fête de l’été, rambervillers, Rambervillers
Fête de l’été, rambervillers, Rambervillers samedi 20 juin 2026.
Fête de l’été Samedi 20 juin, 11h00 rambervillers Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Stands d’exposants, animation médiévale & spectacle (14h) pêche aux canards, jeux en bois…
Buvette et restauration sur place.
Rendez-vous sur le parking du personnel de l’Ehpad des Grès Flammés, 4 rue du Void Regnier à Rambervillers !
rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Le samedi 20 juin, fête de l’été à l’Ehpad des Grès flammés
Les grès flammés
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