Soirée Karaoké, rambervillers, Rambervillers
Soirée Karaoké, rambervillers, Rambervillers vendredi 12 juin 2026.
Soirée Karaoké Vendredi 12 juin, 20h00 rambervillers Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Et si, le temps d’une soirée…
c’était TOI la tête d’affiche ?
Les lumières s’allument…
La musique démarre…
Et toute la salle te regarde
Bienvenue dans Live Karaoké :
pas un simple karaoké
un vrai moment de concert
Spécial Années 80’s
Tu choisis ton titre librement parmi plus de 60 000 titres dispos sur Karafun
Tu montes sur scène
Tu vis TON moment
Pizza du snack de la place au rendez-vous
Surprise pour ceux qui viennent déguisés style années 80’s
Léane’s Bar – Rambervillers
Vendredi 12 juin
⏰ À partir de 20h
rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 11 86 53 »}]
Live karaoké le 12 juin à Rambervillers !
Starnight
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