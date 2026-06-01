Soirée Karaoké, rambervillers, Rambervillers

Soirée Karaoké Vendredi 12 juin, 20h00 rambervillers Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Et si, le temps d’une soirée…

c’était TOI la tête d’affiche ?

Les lumières s’allument…

La musique démarre…

Et toute la salle te regarde

Bienvenue dans Live Karaoké :

pas un simple karaoké

un vrai moment de concert

Spécial Années 80’s

Tu choisis ton titre librement parmi plus de 60 000 titres dispos sur Karafun

Tu montes sur scène

Tu vis TON moment

Pizza du snack de la place au rendez-vous

Surprise pour ceux qui viennent déguisés style années 80’s

Léane’s Bar – Rambervillers

Vendredi 12 juin

⏰ À partir de 20h

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 11 86 53 »}]

Live karaoké le 12 juin à Rambervillers !

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