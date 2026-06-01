Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET Samedi 6 juin, 09h30 Librairie Graines de pensées Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ecolibrairie367@gmail.com »}]

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET

Graines de pensées