Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers samedi 6 juin 2026.
Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET Samedi 6 juin, 09h30 Librairie Graines de pensées Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ecolibrairie367@gmail.com »}]
Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET
Graines de pensées
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