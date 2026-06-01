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Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers samedi 6 juin 2026.

Lieu : Librairie Graines de pensées

Adresse : 13 rue Carnot 88700 Rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET Samedi 6 juin, 09h30 Librairie Graines de pensées Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET

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Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET

Graines de pensées

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