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Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers

Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers

Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers lundi 15 juin 2026.

Lieu : Maison du Peuple

Adresse : 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers

Ville : 88700 Rambervillers

Département : Vosges

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Carnav’Jazz des animaux Lundi 15 juin, 15h30 Maison du Peuple Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00

Le lundi 15 juin, les élèves de l’école du Void Régnier vous donne rendez-vous à la maison du peuple de Rambervillers pour une grande animation musicale !

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Rendez-vous à la maison du peuple le 15 juin !

Région de Rambervillers

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