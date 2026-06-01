Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers
Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers lundi 15 juin 2026.
Carnav’Jazz des animaux Lundi 15 juin, 15h30 Maison du Peuple Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00
Le lundi 15 juin, les élèves de l’école du Void Régnier vous donne rendez-vous à la maison du peuple de Rambervillers pour une grande animation musicale !
Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Rendez-vous à la maison du peuple le 15 juin !
Région de Rambervillers
À voir aussi à Rambervillers (Vosges)
- Rencontre Dédicace avec Isabelle LADONET, Librairie Graines de pensées, Rambervillers 6 juin 2026
- Soirée Karaoké, rambervillers, Rambervillers 12 juin 2026
- Fête de l’été, rambervillers, Rambervillers 20 juin 2026
- Gala de Twirling Bâton, rambervillers, Rambervillers 27 juin 2026
- Association Sports et Loisirs Rambuvetais, Places des Promenades, Rambervillers 5 juillet 2026