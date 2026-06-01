Carnav’Jazz des animaux, Maison du Peuple, Rambervillers

Carnav’Jazz des animaux Lundi 15 juin, 15h30 Maison du Peuple Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00

Le lundi 15 juin, les élèves de l’école du Void Régnier vous donne rendez-vous à la maison du peuple de Rambervillers pour une grande animation musicale !

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Rendez-vous à la maison du peuple le 15 juin !

Région de Rambervillers