GALA D’OUVERTURE – NOUVEAU SIECLE Lille

DERNIER GALA AVANT L’IA Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

LES HAUTS DE L’HUMOUR PRÉSENTE : GALA D’OUVERTUREDans le cadre du Festival LillariousDans un futur (presque) proche où les humoristes s’apprêtent à être remplacés par des intelligences artificielles, PV, artiste engagé (et drôle), monte un ultime gala pour prouver que l’humour vivant ne mourra jamais. La dernière révolte du rire humain face à la machine ? Sur scène, 10 humoristes défendent l’humain face à une IA qui commente, trolle et sabote. Des sketchs, des surprises, et un combat joyeux pour sauver l’âme du rire. Un gala drôle, intelligent, et nécessaire.Réservation PMR : billetterie@lillarious.com

NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59